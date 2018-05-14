Şanlıurfa’da anneler sanatçı Gülay’ın şarkılarıyla eğlendi

Arkeoloji Müzesi önündeki alanda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Anneler Gününe özel konser düzenledi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki alanda gerçekleştirilen konserde katılımcılar sanatçı Gülay’ın türkülerine hep birlikte eşlik etti.

Konserde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, “Kadın, dünyadaki tüm güzelliklerin mimarı ve temsilcisidir. Kadın, ilahi güzelliklerin tecelligahıdır. Zira anadır kadın ve ananın tarifi yok” dedi.

Sanatçı Gülay da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye, eşi Sema Çiftçi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Annelerimizin de Anneler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda Başkan Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, sanatçı Gülay’a çiçek ve plaket vererek tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.