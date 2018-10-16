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Şanlıurfa'da araçların camlarını kıran 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kırarak, hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kırarak, hırsızlık yapan 3 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü gece geç saatlerde 8 aracın camlarını kırarak zarar veren 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile kimliklerini tespit ettikleri şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında, Ş.S., S.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıca şahısların çalmış oldukları elektronik eşyalar ise sattıkları yerlerden alınarak sahiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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