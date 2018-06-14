Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 01:54

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

14 Haziran 2018 01:54


Edinilen bilgiye göre kavga, gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Damlasu kırsal Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Biliz ve Bağatekin aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kasım Biliz (18), Mehmet B. (54), Ali B. (14), Hasan B. (24) ve Hamit B. (14) yaralandı. Yaralılardan 3’ü olay yerine giden ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine, 2’si ise Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Kasım Biliz (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu ağır olan Hasan B. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet B. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali B. ve Hamit B.’nin ise Harran Devlet Hastanesinde tedavi altında tutuldukları belirtildi.


Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kavganın yeniden başlamaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç