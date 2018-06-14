Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Damlasu kırsal Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Biliz ve Bağatekin aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kasım Biliz (18), Mehmet B. (54), Ali B. (14), Hasan B. (24) ve Hamit B. (14) yaralandı. Yaralılardan 3’ü olay yerine giden ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine, 2’si ise Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Kasım Biliz (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu ağır olan Hasan B. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet B. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali B. ve Hamit B.’nin ise Harran Devlet Hastanesinde tedavi altında tutuldukları belirtildi.

Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kavganın yeniden başlamaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.