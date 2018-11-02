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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa Adliyesi Sarayı önünde yaşandı. Görülen arazi davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, adliye dışında kavgaya dönüştü. Her iki ailenin yakınları da kavgaya karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliye dışında taş ve sopalarla birbirlerine saldırıp, tekme-tokat kavga eden tarafları ayırmak için polis havaya uyarı ateşi açtı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adliye bahçesine çıkarılan tarafların yeniden kavga etmemesi çevik kuvvet polisleri güvenlik geniş güvenlik önlemleri aldı.


Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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