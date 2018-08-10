Şanlıurfa’da arı ölümleri

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde arı ölümleri yaşanıyor. Son bir hafta içerisinde milyonlarca arının öldüğü öğrenildi. Artan arı ölümleriyle ilgili yetkililer tarafından numune alınırken, bal üreticileri ise ölümlerin merdiven altında satılan tarım ilaçlarından kaynaklandığını iddia etti. Arıların kesin ölüm nedenlerinin ise Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

22 yıldır arıcılıkla uğraşan bal üreticilerinden Zekeriya Akduman, arı ölümlerinin pamuk üreticilerinin kullandığı kalitesiz tarım ilaçlarının neden olduğunu ileri sürdü. Akduman, "Biz bu ölümlerin kesinlikle sahte ilaçlardan olduğunu düşünüyoruz. Akçakale İlçe Tarım Müdürlüğünün haberi var, arı ölümlerini oraya da bildirdik. Bir tahlil gönderdik daha sonucu gelmedi, il tarım müdürlüğünü bilgilendirdik. Ayrıca yarın il tarım müdürlüğü ile görüşerek, sahaya bir ekip çıkararak kendileri numune alarak laboratuvara gönderip gerekli incelemelerde bulunduktan sonra sonuç ortaya çıkacak.Bu süreçte yüz milyon tane katıl olduğunu düşünüyoruz. Şanlıurfa bölgesinde yedi yüz sekiz yüz arıcımız var. Bu arıcılarımızda bir kısmında yüzde 80, bir kısmında yüzde 40, bir kısmında yüzde 30, ancak Akçakale bölgesinde biraz daha yoğun olduğunu görmekteyiz arı ölümlerinin. Bu arı ölümlerinin merdiven altı üretilen tarım ilaçlarının neden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buna benzer ölümleri Adana’da da yaşamıştık. Adana’da da merdiven altı üretilen tarım ilaçları yüzünden ve kesinlikle kalitesiz kullanılan tarım araçları arı ölümlerine sebep oldu. Biz pamuk çiftçisine ilaç atmayız, zehir atmayın diyemeyiz. Onlar da ekmek peşinde, bizler de ekmeğimizin peşindeyiz. Biz nasıl Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayabiliriz düşünüyor isek de bu yıl zararımız kazancımızdan daha fazla. Şu anda sadece arıları kurtarmanın derdindeyiz, kâr falan düşündüğümüz yok" diye konuştu.