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23 Mayıs 2018 16:06

Şanlıurfa’da asfalt çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da asfalt çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında sıcak havaya rağmen uygulamalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şanlıurfa’da asfalt çalışmaları sürüyor

23 Mayıs 2018 16:06


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekipleri, ramazan ayında hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasına rağmen görevlerini yapmaya çalışıyor. Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesinde asfalt çalışması yapan ekipler, kamyonlarla bölgeye getirilen 150 derecedeki asfaltı, iş makinesi yardımıyla yola seriyor. Ramazan ayında günün büyük kısmını güneş altında çalışarak geçiren işçiler, vatandaşların sorunsuz olarak istedikleri yerlere ulaşması için emek veriyor.


Sırrın semt pazarı çevresi asfaltlanıyor


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesinde yapımı tamamlanan Sırrın Kapalı Semt Pazarı açılışa hazırlanıyor. Semt Pazarının etrafındaki yolları asfaltlayarak açılışa hazırlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara, “Semt Pazarımızın yapımında ve sonrasında çevre düzenlemesinde emeği geçen başta Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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