Şanlıurfa'da at ölümleri sonrası ilaçlama çalışması

Şanlıurfa'da, son bir ayda 15 yarış atının "Batı Nil” virüsü nedeniyle öldüğünün tespit edilmesi üzerine çiftliklerde, hastalığı yaydığı belirlenen sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Suruç İlçe Müdürlüğü ekipleri, safkan yarış atlarının yetiştirildiği en önemli yerlerin başında gelen Şanlıurfa'da söz konusu hastalığı yaydığı belirtilen sivrisineklere karşı yoğun ilaçlama işlemi yürütüyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, il halk sağlığı ve belediye ekipleriyle at çiftliklerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Öte yandan yetkililer at yetiştiricilerine, ilaçlama sonrası bireysel olarak da belli sürelerle bakım yapmaları gerektiğini aktardı.