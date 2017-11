Şanlıurfa Adliyesi önünde bir araya gelen komisyon üyeleri, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Komisyon üyesi avukatlar adına açıklamayı Komisyon Başkanı Dilara İnal okudu. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yeni kanunların gerektiğini savunan İnal, "Mirabel kardeşlerin ölümünün üzerinden yarım yüzyıl geçmiş olmasına rağmen dünyanın her yerinde kadınlar her alanda sömürülmekte, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve bunun sonucunda öldürülmektedirler. Kadınların dini, dili, rengi, ülkeleri değişmekte ancak uğradıkları şiddetin erkek egemen sistemin kendisi değişmemektedir. Türkiye istatistik verilerine göre okuma-yazma bilmeyen kadın oranı erkeklere göre 5 kat daha fazladır. Aile ve Sosyal Bakanlığının kadına yönelik şiddet araştırmalarına göre her 10 kadından 4’ü eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından şiddet görmektedir. Şiddet gören kadınların yüzde 89’u hiçbir yere başvuru yapmamaktadır. 2017 yılı için yapılan araştırmalara bakıldığında ilk 10 ayda 240 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü, 77 kadının tecavüze uğradığını, 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu, 338 kadına şiddet uygulandığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak olayın takipçisi olacağız”

Sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını belirten İnal, ”Kadın katliamlarının önlenmesi amacıyla anılması gereken 25 Kasım’da ilimizde bir kadın katledilmiştir. Şanlıurfa’da 47 yaşındaki Haki V. ismindeki kişi 20 yaşındaki kızı Belkız V.’yi evden sürekli kaçması bahanesiyle bıçakla yaralamış, yaralı halde çatıya kaçan kızı eşarpla boğarak öldürmüştür. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak olayın takipçisi olacağımızı ve tüm kadın katliamları, kadına yönelik şiddet bitinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi bildiririz. Hayattayken savunmasız bırakılan kadının, katledildikten sonra da savunmasız kalmaması için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadına şiddet ve istismarlara karşı mücadelede toplumun her kesimini birlikte mücadeleye davet ediyor, insanoğluna yakışır, şiddetten uzak ve adil bir hayat için bu konuda hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verdi.