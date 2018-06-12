Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl çevresindeki tarihi çarşılara akın ederek bütçelerine uygun bayramlık aradı. Fiyatların uygun olduğu belirten vatandaşlar, alışveriş için zorlanmadıklarını belirtti. Bayram yoğunluğundan memnun olan esnaf ise sahura kadar kepenklerini açık tutuyor.

Yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen Yıldız Meydanı esnaflarından Halil Demir, “Bayram yoğunluğunu görüyorsunuz işte, sokaklar bayram. Bu kalabalığı, alışverişi ve bu tempoyu görüyorsunuz. Bayram yaklaşmadan bir hafta öncesinden insanlar sokağa dökülmeye başladı. Bugün biz de insanlara satış yapmaya devam ediyoruz. Sabaha kadar dükkanımız açık. Gece sabaha kadar burada yatıyoruz" dedi.

"Her fiyata ürün var"

İsteyen her kişinin cebine uygun ürün olduğunu söyleyen İdris Samak, “Bir haftadır bayram alışverişine çıktık. Allah’ın izniyle alışverişlerimizin yeri burası, Yıldız Meydanı. Şanlıurfa’nın Yıldız Meydanı bölgesinde alışverişler yoğundur. Alışverişimizi yapıyoruz. Kendimize, çocuklarımıza elbise alıyoruz. Yoğunluk da var ister, istemez. Bayram öncesi alışveriş yaparken olacak tabi ki. Çarşıda 5 liraya da ürün var, 25 liraya da ürün var, 100 liraya da ürün var. Ne isterseniz var” şeklinde konuştu.

5 liraya elbise aldığını söyleyen Mehmet Kaçmaz ise, “Bayramdan bir hafta önce gelmişim kardeşime kıyafet alıyorum. Fiyatlar ucuz. Burası daha ucuz ve avantajlı. Küçük kardeşimle geldim ver istediğim her şeyi alıyorum. Fiyatlar uygun. Tişört beğendik. Tanesini 5 liradan alıyoruz. Kendime tişört ve pantolon aldım” diye konuştu.