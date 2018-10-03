Şanlıurfa'da beyaz altın hasadı başladı

Türkiye'de pamuğun büyük bir bölümünün üretildiği Şanlıurfa'da tarımda makineleşmenin hızla gelişmesiyle hasat daha kolay hale gelirken, pamukta hasat başladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Pamuk, tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne ciddi oranda ham madde sunuyor. Tarımda makineleşmenin hızla gelişmesiyle de hasat daha kolay hale gerilerek, aylarca süren pamuk toplama işleminin de önüne geçildi.

Tarlalarda çiftçilerle bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, pamuk hasadının gündüz yapılması gerektiğini vurguladı. Pamuğun gündüz toplanmasının önemine değinen Çiftçi, "Şanlıurfa Türkiye pamuğunun yüzde 47'sini tek başına üreten bir il. Pamuk hasat sezonu başladı. Tüm pamuk hasadı yapan üreticilere kazançlı ve verimli hasatlar diliyorum. Pamuğun toplanması çok önemli. Pamuk gündüz toplanılmalı. Pamuk toplanıldıktan sonra harmanlanma sisteminde dikkatli davranılmalıdır. Çünkü Şanlıurfa pamuğunun markalaşması gerekiyor. Yüksek rekoltede ürettiğimiz bu ürünü kendi elimizle kötü yapmamamız gerekiyor. Daha sonra çırçır fabrikalarının iyi işletmesi sonucu katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Ve inanıyorum ki beyaz altın dediğimiz pamuk Şanlıurfa'nın geleceğine katkı sağlayan bir ürün olacak. Tüm pamuk üreticilerine bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.