Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Gazi Caddesi’nde sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı Suriye uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada, amca çocukları oldukları öğrenilen Adallah Şeyh Ali ile Abud Şeyh Ali karşı tarafın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir doktor yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan berberlik yapan Abud Şeyh Ali (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hastane bahçesinde bulunan Abu Şeyh Ali’nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Diğer yaralının tedavisi devam ederken, polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.