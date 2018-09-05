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05 Eylül 2018 15:04

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da aralarında bir kadın da bulunduğu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

05 Eylül 2018 15:04


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Suriyeli Fevzi Khader Al Zayet (26) ile Şeyma M.’nin bulunduğu eve gelen isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, ikili ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından grup arasında bir kişi bıçakla Suriyeli Alzayet ile Şeyma M.’yi bıçakla ağır yaraladı. Zayet, olay yerinde bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, ağır yaralanan Şeyma M. ise 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zayet’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan 4 şüpheliden 2’si polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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