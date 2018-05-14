Şanlıurfa’da bin 200 inşaat işçisini mesleki eğitimle sertifika aldı

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un girişimleriyle Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği üyelerinin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ilk grup işçilerin, eğitim ve sınav süreci tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan bin 200 işçiye, sertifikalarının dağıtılması amacıyla tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti İl Başkanvekili Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanvekili İlhami Günbegi, İnşaatçılar ve Yapıcılar Dernek Başkanı Emin Demirkol, bürokratlar, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve inşaat işçileri katıldı.

Programda konuşan Fevzi Demirkol ise inşaat işçilerinin aldıkları bu sertifikayla Türkiye’nin tüm illerinde çalışabileceklerinin altını çizerek, “5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile birlikte bazı meslek dallarında mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik eğitimi gerekmektedir. Bugün, İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol’un yönetiminde, esnafımıza kalıpçılık, demircilik, sıvacılık ve yine aynı şekilde seramikçilik alanında eğitimler düzenlendi. Bu eğitimler noktasında bin 200 esnafımız sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifikalar, sadece Şanlıurfa’da değil, bütün Türkiye’de geçerli olacaktır. Bu vesileyle sertifikalarınız hayırlı olsun” diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından inşaat işçilerine sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi. Bin 200 kişinin eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte eğitimler, dernek üyesi diğer işçilerin katılımıyla devam ediyor.