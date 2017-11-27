Şanlıurfa’da bir haftada 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13-20 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamada 76 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. İl merkezi, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan çalışmada motosikletleri çaldıkları belirlenen M.K., İ.H.H., M.K., A.Ç., A.D., M.A. ve M.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamada 43 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.