Şanlıurfa'da bulunan top mermisi imha edildi

Şanlıurfa'da çobanlar tarafından bulunan top mermisi güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesine bağlı İleri Mahallesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar, arazide patlamamış top mermisi buldu. Çobanların haber vermesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, geçmiş yıllarda askeri eğitim alanı olarak kullanılan bölgede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Bölgede güvelik önlemi alan ekipler, top mermisini kontrollü olarak fünye ile imha etti. Top mermisinin imha edilme anı ise kameraya yansıdı.