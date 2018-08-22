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22 Ağustos 2018 23:33

Şanlıurfa’da büyük yangın

Şanlıurfa’da oduncular sitesinde çıkan yangın kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı.

Şanlıurfa’da büyük yangın

22 Ağustos 2018 23:33

Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ve TOMA bölgeye gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Oduncular Sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın onlarca iş yerine sıçradı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına TOMA’lar da destek verdi. Yangının çıktığını haber alan iş yeri sahipleri bölgeye gelerek yanan iş yerlerini söndürmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar yangına musluklara taktıkları hortumlarla müdahale ederken, bazıları ise iş yerlerindeki kalas ve tahtaları kurtarmaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamayan yangının alevleri zaman zaman yolun karşısındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, tutuşan tahtaları söndürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.


Ekipler alevlerin hemen yan tarafta bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Onlarca itfaiye aracı petrol istasyonunun etrafında dizilerek alevlerin ulaşmasını engellemeye çalıştı.


Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.




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