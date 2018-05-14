Şanlıurfa’da cami inşaatında çökme

Enkazın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yapımı devam eden 11 Nisan Camisi’nin iç kısmındaki duvar çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler, duvarın altıda kalan başka işçi olup olmadığını araştırıyor.