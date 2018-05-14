Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:48

Şanlıurfa’da cami inşaatında çökme

Şanlıurfa’da inşaat halindeki caminin iç kısmında duvar çöktü.

Şanlıurfa’da cami inşaatında çökme

14 Mayıs 2018 12:48

Enkazın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yapımı devam eden 11 Nisan Camisi’nin iç kısmındaki duvar çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan 6 işçi, olay yerine giden ekipler tarafından çıkartıldı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler, duvarın altıda kalan başka işçi olup olmadığını araştırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç