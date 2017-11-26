Şanlıurfa’da CHP’den ayrılanlar AK Parti’ye katıldı

Burada partililerle bir araya gelen bakanlar, CHP’den AK Parti’ye katılanların aile temsilcilerine rozet taktı.

İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba ve Bak, partililerle bir araya geldi. İki bakan, CHP’den AK Parti’ye katılanlara da parti rozetlerini taktı.

Şanlıurfa’da gençlerin spor yapıp zaman geçirebileceği birçok merkezin yapılmasına devam edildiğini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Bak, ”Nüfusu çok genç olan, başkanın da ifade ettiği gibi 0-14 yaş arası nüfusu 800 bin olan, 0-29 yaş arası da yaklaşık nüfusun yüzde 65’ine yaklaşan bir rakam. Dolayısıyla Şanlıurfa’da gençlik ve spor adına yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle beraber birlikte çalışarak yatırımlarımızı yapacağız. Dediğim gibi çocuklarımız için yüzme havuzları yapacağız, spor salonları, açık sahalar, basket sahası başta olmak üzere pek çok şeyi bugün birlikte geziyoruz, göreceğiz. Biz 9 tane gençlik merkezi başlattık, bunun 5 tanesini bitirdik, 2 tanesi tamamlanmak üzere. Sayısını arttıracağız. Derdimiz gençlerimiz. Bu ülkenin gençliği bizim için çok önemli. Bizim petrolümüz, enerjimiz yok. Bizim bütün enerjimiz genç nüfusumuz, gençlerimiz. Onun için de bu bölgede devletimiz yatırımlarına devam ediyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu gençler içerisinden, gençlik merkezleri vasıtasıyla olsun, spor tesisleri vasıtasıyla olsun onlarla kucaklaşmak” dedi.

“Gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden almamız lazım”

Gençlerin uyuşturucunun elinden kurtarılması için gerekli çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, ”Bir sorunumuz var ülkede, uyuşturucu. Bize görev düşüyor. Hepimize görev düşüyor. Bu gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden almamız lazım. Onun için spor kulüplerimize, belediyelerimizle birlikte gençlik merkezlerimize, derneklerimize ve bütün sivil toplum kuruluşlarına hep beraber uyuşturucu ile mücadele etmemiz lazım. Bakan Fakıbaba doktor. Bu işi en iyi bilenlerden bir tanesi. Belediye başkanlarımız gençlik merkezlerini yapıyorlar, spor sahaları yapıyorlar. Bizler onlara destek veriyoruz ve yapıyoruz. Bu ülkenin gençliği bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bakan Osman Aşkın Bak ve Bakan Fakıbaba, CHP’den AK Parti’ye geçen ailelerin temsilcilerine rozetlerini taktı.