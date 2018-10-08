İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da çiftlikte çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası küle döndü.

Şanlıurfa'da bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası küle döndü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Germüş Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede binlerce tonluk saman balyalarının etrafını sardı. Çiftlikte çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak sündürdü. Yangın sonrasında tonlarca saman balyası kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.