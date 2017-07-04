Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:43

Şanlıurfa’da cinayet zanlıları yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bıçakla öldürülen Suriyeli kadının zanlıları yakalandı.

Şanlıurfa’da cinayet zanlıları yakalandı

04 Temmuz 2017 15:43


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zahra Sinol evinde bıçaklanarak öldürüldü.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Suriye uyruklu Musa Sinol ve azmettiricisinin Zahra Sinol’un babası Suriye uyruklu Fadıl Sinol olduğu bildirildi. Soruşturmada zanlıların, Niğde’de geçici tarım işçisi olarak çalıştıkları belirtildi. Niğde’de tarım işçisi kılığına giren cinayet bürosu ekipleri, zanlıyı ve azmettiricisi olduğu bildirilen babayı gözaltına alındı.


Şanlıurfa’ya getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!