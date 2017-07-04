Şanlıurfa’da cinayet zanlıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zahra Sinol evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Suriye uyruklu Musa Sinol ve azmettiricisinin Zahra Sinol’un babası Suriye uyruklu Fadıl Sinol olduğu bildirildi. Soruşturmada zanlıların, Niğde’de geçici tarım işçisi olarak çalıştıkları belirtildi. Niğde’de tarım işçisi kılığına giren cinayet bürosu ekipleri, zanlıyı ve azmettiricisi olduğu bildirilen babayı gözaltına alındı.

Şanlıurfa’ya getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.