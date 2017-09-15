Şanlıurfa’da çocuk oyun dünyası inşaatı devam ediyor

Kompleksin inşaat çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da gençlere yönelik eğitim, sosyal ve spor alanında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü ilçesinde yapımına başladığı Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Orman Bölge Müdürlüğü bitişiğinde 30 bin metrekareden oluşan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzları yer alıyor. Şanlıurfalı çocuk ve gençlerin hizmetine sunulacak olan tesisin inşaat çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa’nın geleceği güzel olacak

Plan, program dahilinde vizyonel projeleri bir bir Şanlıurfalılar için hayata geçirdiklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Çiftçi, "Çocuk oyun dünyasının artık son aşamalarını inceliyoruz. İnşaat ve imalat kısmının büyük bir oranı yüzde 80 oranında bir gerçekleşme var. Artık çocuk oyun üniteleri atılacaktır. Çocuk oyun dünyasına gerek şehir ormanı, gerekse GAP Vadisi projesi bir bütünlük olarak arz ediyor. Bu bütünlüğü sağlayan Büyükşehir Belediye başkanlığımızın teleferik projesidir. Bu üniteleri birbirine güzel bir şekilde bağlayan ve üzerinde uçuş gerçekleştirildiğinde vadi, şehir ormanı ve çocuk oyun dünyası ile birlikte çok enfes bir görüntü verebilecek bir projenin etabıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu güne kadar her zaman eğlenebilecekleri, enerjilerini sarf edebilecekleri ve gidebilecekleri mekanlar deniliyordu çocuk oyun dünyası da çocuklarımız için bir oyun dünyası, onlar için bir çekim merkezi burada rahatlıkla zamanlarını geçirebilecekleri ve eğlenebilecekleri bir mekan Şanlıurfa’ya kazandırılıyor. Bunlar çok önemli ve vizyonel projelerdir. Şanlıurfa’nın geleceği düşünülerek hareket ediliyor. Şanlıurfa’nın geleceği güzel olacaktır" dedi.