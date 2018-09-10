Şanlıurfa'da çocuklar 2 otomobili ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çocuklar park halindeki 2 aracı ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesi'nde yaşandı. Yasin Kaya'ya ait 2 otomobili ateşe veren çocuklar kaçtı. Araçlarının alev aldığını fark eden Kaya, çevredekilerin yardımıyla bir otomobilini tamamen yanmaktan son anda kurtarırken, diğer otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilde itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Polis ekibi de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yanan araçlardan birini incelemek üzere çekiciyle olay yerinden götürdü.

“Herkes çocuğuna sahip çıksın”

Otomobili yanarak kullanılamaz hale gelen Yasin Kaya, “Burada benim 4 aracım duruyordu. İki aracımı da buraya yıkamaya bırakmıştım. Bir tane aracım tamamen yandı. Bu olay çocukların başından çıkmış, herkes çocuğuna sahip çıksın. Ellerine kibriti, çakmağı alan araçları yakıyor. Benim 4 aracımdan biri tamamen yandı. Çok şükür diğerlerini kurtardık. Burada alışveriş yapan kadınlar bu olaya tanık oldu. Çocuklar araçları yakıp, bahçeden kaçmışlar” diye konuştu.