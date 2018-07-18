Şanlıurfa’da çocukların tehlikeli serinlemesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında bulunan Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 45 dereceyi aşmasıyla, çocuklar kendilerini süs havuzlarına atarak serinledi. “Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına aldırış etmeden süs havuzlarında serinleyen çocuklar, sıcaklığının bunaltıcı olduğunu ve bu şekilde serinlediklerini söyledi.

Eyyüp Derin isimli çocuk, “Havalar sıcak olduğu için havuza giriyoruz. Hava sıcak olmasaydı girmezdik. Havuzların altı yosun tuttuğu için terlikle gidiyoruz. Havuza çıplak ayakla girsek kayabiliriz, düşebiliriz. Havalar sıcak olduğundan dolayı buradaki havuzlarda yüzüyoruz” dedi.

Çocuklardan Ahmet Demir ise “Şanlıurfa çok sıcak. Sıcaklıkta ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bunaltıcı sıcaklıklardan dolayı kendimizi havuzda serinletiyoruz. Havuz tehlikeli olabilir ama bunaltıcı sıcaktan dolayı giriyoruz” diye konuştu.