Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Şanlıurfalılar AK Parti eski Milletvekili Seyi Eyüpoğlu’nu evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Toplu açılışlar gerçekleştirmek için Şanlıurfa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanına gitmeden önce AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Seyi Eyüpoğlu’nu evinde ziyaret etti. Bir otelde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüştükten sonra Seydi Eyüpoğlu’nun Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesindeki evine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Yaklaşık bir saat Seydi Eyüpoğlu ile evinde görüşen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle binanın önünde toplanan kalabalık sık sık tezahüratlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın binadan çıkışıyla birlikte sevgi gösterilerinde bulunan kalabalık, Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kalabalığa çeşitli hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Şanlıurfa’da ayrılmak üzere GAP Havalimanına hareket etti.