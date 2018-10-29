Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Vali Abdullah Erin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Milletvekili Azizi Aydınlık, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Abdullah Erin, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa ve Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi halkı ve askeri birliği selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı kutlama, Haliliye Belediyesi mehteran takımının gösterisi ve askeri geçit töreniyle son buldu.