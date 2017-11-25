Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki 6 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Seyfullah T. yönetimindeki 25 EU 964 plakalı sivil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Ramazan K., Ertuğrul M., Enis Ç., Mürsel N., Seyfullah T. ve Kubilay T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Enis Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.