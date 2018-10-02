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Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. Gültekin Bögüş idaresindeki 33 ELZ 09 plakalı tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bögüş, çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede yapıldıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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