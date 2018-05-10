Şanlıurfa’da disleksi semineri düzenlendi

Disleksi Konferansında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, disleksi ile tanışmış çocukların birer cevher olduğunun altını çizerek, “Bizlerin vazifesi o cevherleri işlemek. O cevherlerin içerisinden bir Edison çıkarabilirsek, bir Leonardo da Vinci, bir Einstein çıkarabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz” dedi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle öğretmenlere yönelik Disleksi Eğitici Eğitmenliği ve Konferansı düzenledi. Saklı Çiçekler projesi kapsamında ilkokul statüsündeki 50 okuldan seçilen 50 öğretmene, Gazi Üniversitesi Özel Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Rüya Özmen tarafından bir hafta sürecek disleksi konusunda eğitim verilmeye başlandı. Haliliye genelindeki 33 bin 56 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada disleksi tanısı konulan 70 öğrenciye umut olacak projede, tanı konulan öğrencilerin eğitimi için okullarına destek eğitim odaları da açılacak.

Bir Edison, bir Leonardo Da Vinci, bir Einstein çıkabilir

Milli Eğitim Konferans Salonunda Prof. Dr. Emine Rüya Özmen’in konuşmacı olduğu konferansa ise Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile öğretmenler katıldı. Eğitici eğitmenliği kursu almayan diğer öğretmenlerinde, disleksi konusunda bilgilenmesi amacıyla düzenlenen konferansta konuşan Fevzi Demirkol, disleksi ile tanışan çocukların eğitimini önemsediklerinin altını çizdi. Disleksili çocukların birer cevher olduğunu ve amaçlarının bu cevherleri işlemek olduğunu vurgulayan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak insan odaklı, insan merkezli çalışıyoruz. Bizim, sadece hizmet alanımızda değil, gönül coğrafyamızdaki tüm insanlara ulaşmak bizim hedefimizdir. Haliliye Belediyesi olarak hizmet alanımız, yetkililerimiz, ilçe sınırımız bellidir ama gönlümüzde sınır yoktur, hudut yoktur. Dünyanın en uzak noktasındaki insanın sevincinden mutluluk duyarız, üzüntüsünden acısından kederleniriz. Tüm öğretmenlerimizin, eğitim kadrosunun hizmetindeyiz, yanındayız demiyorum, emrindeyiz diyorum. Disleksi öğrenme, okuma, yazma, anlama güçlüğü diye ifade edilmektedir. Disleksi hastalık demiyorum, disleksi ile tanışmış olanlar bir cevherdir. Bu cevherin üstünü kapatabilirsiniz, üstünü toprakla örtebilirsiniz. Bizlerin vazifesi o cevherleri işlemek. O cevheri işlemek konusunda hocamız gerekli eğitimleri verecek. O eğitimler sonucunda o cevheri işleyeceksiniz. Hep bahsedilir, Einstein, Mozard, Leonardo da Vinci gibi birçok ilim adamının, siyaset adamının disleksili olduğu bizlere iletilmiştir. Bizde o cevherlerin içerisinden bir Edison çıkarabilirsek, bir Leonardo da Vinci, bir Einstein çıkarabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.

Demirkol’un konuşmasının ardından Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, katılımcılara disleksi konusundaki sunumunu gerçekleştirdi.