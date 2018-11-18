Şanlıurfa'da "Divan'dan Gazeller" konseri

Divan Edebiyatında büyük bir yere sahip olan ve Şanlıurfa'ya ile özdeşleşmiş olan gazeller düzenlenen ‘Divan'dan Gazeller' konseri ile gelen konuklara aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” müzik ile dolu dolu geçiyor.

Geçmişten bu güne müziğin her alanda etki gösterdiği Müzik şehri Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Müziğinin hak ettiği yere gelmesi ve tanıtılması için “2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” düzenleniyor. Bu kapsamda şehrin dört bir yanında 4 gün süren müzik şöleni yerli ve yabancı konuklara çeşitli etkinliklerle aktarılıyor.

Etkinlikler kapsamında Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda Mehmet Bitmez tarafından düzenlenen ‘Divan'dan Gazeller' konseri divan edebiyatında büyük bir yere sahip olan gazelleri ile Şanlıurfa Müziğinin güzel örneklerini yaşattı.

Renkli geçen konseri izlemeye gelen Sanatçı Mehmet Özbek ve UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet, şarkıları ile konsere eşlik ederken Şanlıurfa'ya has gazeller okudular.

Konser sonrası sanatçıları tebrik eden Başkan Nihat Çiftçi, Emeği geçenlere teşekkür ederek Müzik Şanlıurfa Şanlıurfa'nın hak ettiği yere geleceklerini ifade etti.

Sanatçı Mehmet Bitmez de, “Konserden önce daha özel bir şey vardır ki oda Uluslararası Şanlıurfa'da müzik Sempozyumudur. Bu çok önemli bir çalışma çok şükür Başkanımız Nihat Çiftçi tarafından bu gerçekleştirilmiş oldu, bizleri çok mutlu etti ve faydalı bilgiler elde ettik. Bizlerde bu sempozyumun tarihinde Divan'dan Gazelleri icra etmek istedik. Perspektifi çok geniş olan gazeller Azerbaycan'dan, Bağdat'a, Kerkük'ten Halep'e, Şam'dan Urfa'ya ve İstanbul'dan büyük bir iletişim içerisinde olan bu Gazellerin en sevilen örneklerini bu konser ile gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.