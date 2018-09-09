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Şanlıurfa’da dolu fıstık ağaçlarını vurdu


Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Karaköprü ilçe kırsalında bazı mahallelerde etkili olan dolu ve yağmur yağışı fıstık ağaçlarına zarar verdi. Aniden bastıran ve 20 dakika süren dolu yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ilçeye bağlı Esemkulu kırsal mahallesinde fıstık ağaçlarından düşen fıstıklar, çamurlu su ile akıntıyla kapılarak çiftçileri zarara uğrattı.


Çiftçiler, bu yıl ürünün bol olduğu Şanlıurfa’da yaşanan dolu yağışı ile birlikte maddi kayıp yaşadıklarını dile getirdi.

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