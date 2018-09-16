Şanlıurfa'da 'düğünde silaha hayır' kampanyası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin kirve olduğu düğünde, ‘Düğünümüzde silaha hayır' pankartları duvarlara asılarak, silahların sıkılmaması için kampanya başlatıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeye bağlı Bağışlar Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde Çiftçi ailesine kirve oldu. Sevincin acıya dönüşmemesi adına düğünden önce silahla ateş edilmemesi için aile ve davetlilerle görüşen Ekinci'nin bu çağrısı karşılıksız kalmadı. Çiftçi ailesi, mahallede gerçekleşen düğünde farklı yerlere, ‘Düğünümüzde silaha hayır' pankartları asarken, yazıyı gören davetliler de çağrıya uyarak silah kullanmadı.

Ekinci, düğünde yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere ilimiz ve ilçemiz son zamanlarda düğünlerde havaya sıkılan silahlarla gündeme gelmektedir. Silahın aslında bir sevinç aracı olmadığı, zaman zaman meydana gelen kazalardan dolayı istenmeyen hususların ortaya çıktığını biliyoruz biz de düğünlerde silah kullanılmaması için Eyyübiyeliler olarak, denize bir taş attık. İnşallah dalga olarak tüm Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yayılacaktır” diye konuştu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, ikramlar ve sünnet merasiminin ardından son buldu.