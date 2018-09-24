Şanlıurfa'da eğitim desteği sürüyor

Eğitime desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye malzemesi setlerini dağıtmayı unutmadı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye ilçesinde bulunan Dr. Cavit Özyeğin Anaokulu ve Ortaokulu ile Bilim Anaokulu ve Ortaokulundaki yarınların teminatı olan çocuklara kırtasiye malzemelerini dağıtarak çocuklarla sohbet etti. Çocuklara eğitimin önemini anlatan Başkan Çiftçi, çocuklarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.