İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da eğitim desteği sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte her öğretim yılı döneminde yaptığı kırtasiye yardımlarına bu yıl da devam ediyor.


Eğitime desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye malzemesi setlerini dağıtmayı unutmadı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye ilçesinde bulunan Dr. Cavit Özyeğin Anaokulu ve Ortaokulu ile Bilim Anaokulu ve Ortaokulundaki yarınların teminatı olan çocuklara kırtasiye malzemelerini dağıtarak çocuklarla sohbet etti. Çocuklara eğitimin önemini anlatan Başkan Çiftçi, çocuklarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.