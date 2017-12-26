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26 Aralık 2017 15:57

Şanlıurfa’da elektrikli bisiklet kazası: 1’i öğrenci, 2 yaralı

Şanlıurfa’da elektrikli bisikletin okuldan çıkan bir öğrenciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da elektrikli bisiklet kazası: 1’i öğrenci, 2 yaralı

26 Aralık 2017 15:57


Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lokanta servis işinde kullanılan elektrikli bisiklet, okuldan çıkıp servise binmek isteyen öğrenciye çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile çarptığı öğrenci yaralandı. yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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