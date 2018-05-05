Şanlıurfa’da erkek milletvekili aday adaylarına dişli rakip

Bir çok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunda üst kademede yöneticilik yapan, aktif olarak çalışmalarına devam eden Türkan Gürler, 41 yıllık hayatına ise 6 üniversite sığdırdı.

Şanlıurfa’da AK Partiden aday adayı olan erkeklere çok sayıda üniversite bitiren, akademik çalışmalar gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası bir çok sivil toplum kuruluşunda üst kademelerde görev yapan dişli bir kadın rakip çıktı. Sayıları 300’ü bulan Şanlıurfa AK Parti milletvekili aday adayları arasında dikkat çeken Türkan Gürler’in, 4 üniversite okuduğu, 2 alanda ise yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Türkiye’de ve uluslararası arenada bir çok sivil toplum kuruluşunda üst kademelerde görev aldığı belirtilen Gürler’in, 2 tane de şiir kitabı bulunuyor.

Eğitim hayatına 6 üniversite sığdırdı

1995 yılında Dicle Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü bitirdikten sonra 1996 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne başladı. 2000 yılında mezun olan Gürler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına sonlandırmayan Gürler, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü okuduğu, şu anda ise Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olduğu dile getirildi.

Bir çok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunda etkin görevler üstlendi

Diyarbakır’da 7 yıl boyunca Eğitim-Bir-Sen kadın kolları başkanlığı yapan Türkan Gürler’in, Uluslararası Girişimci ve Düşünce Derneği başkanlığı, Yeni Ortadoğu Strateji ve Araştırmalar Merkezi (YORSAM) kurucusu ve genel koordinatörlüğü, İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Diyarbakır temsilciliği, WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi bölge temsilciliği, Ankara Politikalar Merkezi yönetim kurulu üyesi ve bölge sorumlusu, televizyonda program yapımcısı olduğu, Ortadoğu ile ilgili çeşitli araştırma ve analizler yürüttüğü öğrenildi. Bunun yanında edebiyatla ilgilenen Gürler’in 2 şiir kitabı çıkarttığı, iş hayatında etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Çalışmalarına hızlı başladı

AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra çalışmalarına hızlı başlayan Türkan Gürler, kardeşi Kavas Deveci ve milletvekili olmasını isteyenlerle birlikte ilçe ziyaretlerine başladı. Siverek, Hilvan ve Bozova ilçelerini ziyaret eden Gürler, AK Parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Gürler’e bölge halkı da yoğun ilgi gösterildi.