Şanlıurfa’da facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Akabe TOKİ Konutları 6’ıncı etapta yaşandı. 5 katlı bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Apartmanı saran dumanlar nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen çoğu kadın ve çocuk 15 kişi ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının üst katlara sıçramaması ise büyük bir faciayı önledi.

Mahalle Muhtarı Halil Kaya, yangının bodrum katındaki elektrik kontağından kaynaklandığını belirterek, "İtfaiye ve sağlık ekipleri acilen müdahale ettiler. Dumandan etkilenenler var. Allah şifa versin" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.