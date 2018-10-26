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Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kum yüklü kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesi Dutluca Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Rıdvan E.'nin kullandığı 27 BK 073 plakalı kum yüklü kamyon, Yusuf Asil'in kullandığı 63 AAG 615 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Yusuf Asil, Mehmet Asil ve 1 yaşındaki Elif Su Asil hayatını kaybederken, Naile ve Sibel Asil ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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