Şanlıurfa'da feci kazada baba ve 2 oğlu öldü

Şanlıurfa'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan baba ve 2 oğlu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Karaman yönetimindeki 63 T 0260 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan aynı aileden Mehmet Emin ile oğulları Reşit ve Ömer Emin, kaldırıldıkları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ticari takside bulunan Karaman ailesinin Yusufkuyu kırsal mahallesine hacı ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.