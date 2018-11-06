Şanlıurfa'da “Fidanlar, fidanlarla büyüyor” etkinliği gerçekleşti.

81 ilde eş zamanlı ve ağaçlandırmaya uygun şartların bulunduğu ilçelerde gerçekleşen program, kapsamında Şanlıurfa'da tarihin ilk tapınağı olarak gösterilen Göbeklitepe bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

“ Her öğrencimizin bir fidanı olsun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' programında canlı konferans yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor" dedi.

Şanlıurfa'da 450 bin öğrencimizle fidanları toprakla buluşturacaklarını aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , “ GAP'ın bereketli topraklarından Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından Göbeklitepe fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Daha yeşil bir Türkiye idealiyle, fidanlar fidanlarla buluşuyor kapsamında Şanlıurfa ilimizde 450 bin çocuğumuz adına inşallah 450 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Proje kapsamındaki ilk fidanları çocuklarımızla birlikte toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Fidanlar fidanlarla büyüyor' projesi kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK parti Şanlıurfa il Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdür Şerafettin Turan, STK'lar ve Kamu Kurum kuruluşları ile öğrenciler katıldı.