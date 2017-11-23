Şanlıurfa’da fıstık fidanları ekilmeye başlandı

Şanlıurfa’da vatandaşlar, kış aylarını fırsata çevirdi. Son günlerde yağmurlu geçen hava ile dağlık arazilerin su ile buluşması fıstık üreticilerini harekete geçirdi. Üreticiler fidanlık satış noktalarında, Şanlıurfa, Siirt ve Gaziantep’ten getirilen fıstık fidanlarını alarak ekimine başladı. Fidanlıklarda en çok satılan fıstık fidanı da esnafın yüzünü güldürdü.

Esnaf satışlardan memnun

Fıstık fidanı satışı yapan esnaf Bekir Keçecioğlu, satışlardan memnun olduğunu belirterek, “Bu aylarda, vatandaşlar fidanlığımıza gelerek fıstık fidanı alıyor. Şuan için fıstık ve zeytin fidanları çok satılıyor. Fıstık fidanlarında sezonunu açtık, diyebiliriz. Şanlıurfa, Siirt ve Gaziantep’ten gelen aşılı ve aşısız fıstık fidanı satışlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız buradan aldığı fidanları tarlalarında ekiyorlar. Satışlarımız güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar yağışlı havayı fırsata çevirdi

3 bin fıstık fidanı almak için Şanlıurfa fidan satış noktasına gelen vatandaşlardan Veysi Özdemir, “60 yaşından sonra babadan kalma birkaç dönümlük arazimiz var. Orayı değerlendirmek için geldim, fıstık fidanı alacağım. GAP Araştırma Enstitüsünde arkadaşlarıma danıştım. Şimdi fıstık fidanı ekmek için mevsim şartlarının uygun olduğunu söylediler. Yaz aylarında tarlada açtığımız çukurlar vardı. Şimdi de alacağımız fidanları götürüp ekeceğiz. Kış aylarının yağmurunu fırsatta çevirmek istiyoruz. 3 bine yakın fıstık fidanı ile biraz zeytin fidanı alacağım” dedi.