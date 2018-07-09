Şanlıurfa’da gıda deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ndeki bir gıda deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle içerisinde iş makinesi ve kamyonun da bulunduğu gıda deposunda çıkan yangın sonrası, depo çalışanları ile çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, tomanın katıldığı çalışmada yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alabildi. Kontrol altına alınan yangın sonrası hasar oluştu. Polis olay yerinde yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.