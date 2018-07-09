Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 17:01

Şanlıurfa’da gıda deposunda yangın

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, içerisinde iş makinesi ve kamyonun bulunduğu gıda deposunda çıkan yangın sonrası büyük hasar oluştu.

Şanlıurfa’da gıda deposunda yangın

09 Temmuz 2018 17:01


Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ndeki bir gıda deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle içerisinde iş makinesi ve kamyonun da bulunduğu gıda deposunda çıkan yangın sonrası, depo çalışanları ile çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, tomanın katıldığı çalışmada yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alabildi. Kontrol altına alınan yangın sonrası hasar oluştu. Polis olay yerinde yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç