Şanlıurfa’da gizli buzlanma ve sis kaza getirdi: 3 yaralı

Şanlıurfa’da gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa gişeleri yakınlarında meydana geldi. A.O.’nun kullandığı 06 HTP 06 plakalı otomobil, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte Güler O. ve Hilal O. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.