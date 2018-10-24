Şanlıurfa'da günde 50 Suriyeli bebek dünyaya geliyor

Şanlıurfa'da vatandaşların Suriyelilerle uyum içinde yaşamasını sağlamaya yönelik düzenlenen ‘Şanlıurfa Barometresi' toplantısında hazırlanan verilere göre, kentte günde 50 Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği belirtilirken, Suriyeli sığınmacıların çoğunun Şanlıurfa'da yaşamaktan mutlu olduğu aktarıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Gapteam'da Suriyeliler ile ilgili ‘Şanlıurfa Barometresi' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erin, "Gerek Urfalı kardeşlerimiz tarafından görülen sorunların çözülmesi, gerekse de Suriyeli kardeşlerimizin sorun olarak gördükleri konularda çalışmalar yapıyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantının basına açık olan ilk bölümünde Suriyelilerin araştırılması için kente gelen ve bir grup akademisyenle çalışmalar yürüten Araştırmacı Prof. Dr. Murat Erdoğan, hazırladığı verileri aktardı. Sunumda, yaklaşık 500 bin Suriyelinin barındığı Şanlıurfa'da Türkler ile sığınmacılar arasında uyum sağlanması adına yapılan araştırma sonucundaki veriler paylaşıldı. Prof. Dr. Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye nüfusunun yüzde 4.44'ünü oluşturduğunu, Şanlıurfa'da ise kent nüfusunun yüzde 23.62'sinin Suriyeli sığınmacılardan oluştuğu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye'de 3 milyon 585 bin Suriye uyruklu vatandaş varken, Şanlıurfa'da 469 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa'da ise günde 50 bebek dünyaya geliyor. İstihdam verilerine gelince Şanlıurfa'da aktif çalışma nüfusundaki Suriyeli sayısı 210 bin dolaylarındadır. Şanlıurfa'da zorunlu eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 150 bin ve Şanlıurfa'da 5 bin ek derslik, 208 okul, 7 bin 500 de öğretmene ihtiyaç var. Verilerimiz sonucunda yüzde 80 oranında bir Suriyeli çoğunluk Şanlıurfa'da mutlu olduklarını dile getirirken, Şanlıurfalılara minnet duyduklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.

Toplantı verilerin paylaşıldığı sunumun ardından Vali Erin başkanlığında basına kapalı olarak devam etti.