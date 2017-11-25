Şanlıurfa’da hafta sonu asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’da asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan ve kış aylarının başlamasına rağmen çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü İlçesinde Mehmet Hafız Bulvarı ve Mevlana Bulvarının deforme olan asfaltını revize ederken, Haliliye İlçesinde ise 505’inci Caddede sıcak asfalt serimini tamamladı. Eyyübiye ilçesinde Şeyh Mesud Türbe yolu olan Selçuklu Mahallesi Büyükdere Caddesinde kilitli parke taşlarını söken ekipler caddeyi asfaltlamaya başladı. Karşıyaka Mahallesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı 505. Caddede kilit parke taşı sökümünü yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, caddeyi revize ederek sıcak asfaltla buluşturdu. Caddelerinin uzun zamandan bu yana parke taşı olduğunu, bu yüzden bazı bölgelerde çökmelerin yaşandığını, bazı bölgelerde ise su birikintilerinin meydana geldiğini belirten Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, sıcak asfalt hizmeti başta olmak üzere diğer belediyecilik hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ettiğini söyledi.

Daha önce altyapısı güçlendirilen ve bu yüzden asfaltı deforme olan Mehmet Hafız Bulvarı ve Mevlana Bulvarını asfaltlayarak halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, yolda çizgi çalışmasını da tamamladı. Revize çalışmasının ardından yepyeni bir görünüme kavuşan cadde ve bulvarlarda yürütülen çalışmalardan dolayı bölge sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye’de Eyüp Peygamber Caddesinin ardından Şeyh Mesud Türbesinin yer aldığı Büyükdere Caddesini revize ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği türbelerin başında gelen Şeyh Mesud Türbesinin yer aldığı caddede asfalt öncesi kilitli parke taşı sökümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taş sökümünün ardından altyapısını güçlendirdiği caddede asfaltlama çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi Ekipleri, caddeyi en kısa sürede asfaltlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.