Şanlıurfa’da Halk oyunları yarışmaları

liği İlkokullarda 2.liği aldı.

Şanlıurfa Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan Valilik Halk Oyunları yarışmasına 13 ilden 53 ekip katıldı. Kendi yörelerine ait kültürlerini, yaşam biçimlerini halk müziği ve folklor ile ortaya koyan öğrenciler, seyircilere güzel anlar yaşattı. Yapılan yarışmada dereceye giren okullar hakem heyeti tarafından yapılan puanlamayla belli oldu. yarışmada Siverek’ten yarışmaya katılan Siverek El Cabir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 1.liği alırken, İlkokullar arasında Siverek Gazipaşa ilkokulu 2.liği kazandı. Liseler geleneksel düzenlemesiz dalda, Siverek El Cabir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Haliliye Urfa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Eyübiye Eyüp Göncü Anadolu Lisesi üçüncülüğü aldı. İlkokullarda geleneksel düzenlemesiz dalda, Haliliye 2002 Vakıflar İlkokulu birinciliği, Siverek Gazipaşa İlkokulu ikinciliği aldı. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve değişik hediyeler verildi. Yarışmaya Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer, 13 ilçeden Milli Eğitim Şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçenin Kanlıkuyu meydanında büyük bir coşkuyla karşılanan öğrenciler, burada vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde halaya durup birinciliği kutladı.