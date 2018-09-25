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Şanlıurfa'da ham petrol yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Şanlıurfa’da içerisinde ham petrol yüklü deponun bulunduğu tırın devrilmesi sonucu yol kenarına dökülen tonlarca yakıt gölet oluşturdu.

Şanlıurfa'da içerisinde ham petrol yüklü deponun bulunduğu tırın devrilmesi sonucu yol kenarına dökülen tonlarca yakıt gölet oluşturdu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Şanlıurfa yolunun Kızılburç kırsal mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, içerisinde ham petrol yüklü deponun bulunduğu 35 NLB 53 plakalı tırın devrilmesi sonucu yol kenarına tonlarca yakıt döküldü. Dökülen tonlarca ham petrol yol kenarında gölet oluşturdu. Polis güvenlik önlemi alırken, yaralı tır sürücüsünün ise yoldan geçen başka bir sürücü tarafından hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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