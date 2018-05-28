Şanlıurfa’da hayvan borsası kuruluyor

Eyyübiye’ye bağlı Yenice Mahallesinde 56 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcı ve satıcı haklarının gözetilerek hijyenik bir yerde yapılması hedefleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakkıba’nın da eşlik ettiği protokol imza töreni Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve GAP Kalkındırma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil tarafından gerçekleşti.

Fakıbaba, “Şanlıurfa, altın dönemini yaşamaya devam edecek”

Gerçekleştirilen imza törenin ardından bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakkıbaba, "Bakanlık olarak diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfa’ya da güzel hizmetler kazandırma gayreti içerisinde olduk. Şanlıurfa’da özellikle istihdamı arttıracak projelere ekip halinde imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Benim bakanlığım öncesinde Besi OSB vardı. 103 dönümle et süt kurumunun Türkiye’de önemli bir yatırımını gerçekleştireceğiz. İsot fabrikasını, fıstık fabrikasını, fıstık lisanslı depoculuğunu, Türkiye’nin modern tarım il müdürlüğünün ve çok kötü durumda olan ilçe tarım müdürlüklerini değiştireceğiz. Şanlıurfa’nın geleceğini çok daha farklı yerlere getirecek Büyükşehir’in bizlerin hükümet olarak çalışması bütün bakanlıklar olarak. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa’ya gözü gibi bakıyor. Bizler de Şanlıurfa’ya layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağımız projelerle Şanlıurfa altın dönemini yaşamaya devam edecek. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Biz durmayacağız yola devam edeceğiz. Yapacağımız daha çok şeyler var. Başkaları konuşuyor ama ak parti yapıyor. Biz halka hizmetkarlık etmek için gelmişiz" dedi.

Çiftçi, “Şanlıurfa’ya yakışacak bir proje”

Gerçekleştirilen protokolün Şanlıurfa hayvancılığına katma değer sağlayacağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "Hayvan borsası Şanlıurfa için çok önem arz edecek bir proje. 56 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. 12 milyon 600 bin liralık bir bütçeye sahip. Bin büyükbaş 5 bin küçükbaş hayvan borsasını gerçekleştirebilecek bir alan. Tamamıyla elektronik sistemlerle, içinde sosyal tesis alanlarının, otoparkların, dışarıdan gelen tüccarların iş ve işlemleri açısından otel hizmetini verebilecek alanlar bulunacak. Şanlıurfa’ya yakışacak kapsamlı bir proje. Şanlıurfa hayvan pazarını canlandırabilecek ve marka haline getirebilecek bir projeye adım atıyoruz. 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor. Projenin 3’te biri büyükşehir belediye başkanlığımız tarafından 3’te 2’si de kalkınma bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Karahocagil, “Amaç, kalkınmışlığı daha da hızlandırmak”

GAP Kalkındırma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocahil ise, "Büyükşehir Belediye başkanlığı ve GAP İdaresi olarak hayvan borsası projesinin protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Projemiz bakanımız Lütfi Elvan’ın başkanlığında bir imkan bulabildi. Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma çerçevesi projesinde sadece Şanlıurfa’da değil bölgedeki 9 ilimizde ilçelerimizin tamamında görüşülen projelerimiz var. Kurumlarımızın kapasitelerini arttırıcı projeler bunlar. Sayın bakanımızı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya projeyi hazırladıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.