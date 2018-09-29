Şanlıurfa'da Hülya Koçyiğit çiğ köfte yoğurup halay çekti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, çiğ köfte yoğurup halay çekti.

Hamarat Eller Çarşısı'nda düzenlenen festivalde isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi. Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de etkinlikte çiğ köfte yoğurdu. İsot ve biber salçası yapımına da katılan Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğ köfte ikram edip fotoğraf çektirdi. Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, "En güzel sabahlar isotla başlar" diyerek, halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.

“Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isottur”

Hülya Koçyiğit etkinlikte yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa'da çok iyi karşılandım. Havanın ve insanların sıcaklığı karşısında biraz terledim tabii. Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isottur. İsot bu kentin en değerli ürünü. İsot Festivali'nin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum" diye konuştu.