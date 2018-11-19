Şanlıurfa'da içme suyunda yüzde 10 indirime gidildi

Büyükşehir Belediyeleri arasında Türkiye'nin en ucuz içme suyunu kullanan Şanlıurfa'da enflasyon ile mücadele kapsamında yüzde 10'luk indirime gidildi. Enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzce aldığımız yönetim kurulu kararını istinaden tüm abonelerde yüzde 10'luk indirim yaptık” dedi.

Açıklamasında Başkan Nihat Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir gündem ile çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek ise hükumetimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve esnaf sanatkarlar birliğimiz, ülkemizde enflasyon ile mücadeleyi hep birlikte yürütüyorlar. Allah'a şükürler olsun bu anlamda da Büyükşehir Belediyemize bağlı olan Zabıta Dairesi Başkanlığımız olarak tüm işyerlerinde geniş kapsamlı denetlemeleri sürdürdük. Esnaflarımızın Şanlıurfa'da aşırı fiyat artışlarını ve farklarını kendilerine yorumlama anlayışının olmadığını duyurmak istiyorum” dedi.

“Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm abonelerde yüzde 10'luk indirime gidildi”

Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzce aldığımız yönetim kurulu kararını istinaden tüm abonelerde yüzde 10'luk bir indirime gidildiğini belirten Nihat Çiftçi, “Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kurumuz olarak hükumetimiz ile birlikte enflasyon ile mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi sadece vatandaş ile değil, kurumsal olarak alacağımız kararlar ile göstermemiz lazım. Bizlerde bu gün itibari ile aldığımız karar ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm abonelerde yüzde 10'luk bir indirime gittik. Enflasyonla mücadelede hükumetimizin ve halkımızın yanındayız. Yüzde 10'luk indirimi yönetim kurulumuz ile gerçekleştirdik. Şanlıurfa'mızdaki tüm abone sahiplerine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa, Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyor

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandığını belirten Çiftçi, “Buna rağmen bizler yine de halkın yanında durarak ve hükumetimizin enflasyon ile olan mücadelesine destek vererek yüzde 10'luk indirim kararı almış durumdayız, Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bu gün yine Şanlıurfa'mız için çok önemli olan Atık Su Arıtma Merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa modern, ekolojik, çevreci ve ekonomiye büyük katkı sunacak bir tesise kavuşuyor” diye konuştu.