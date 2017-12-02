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02 Aralık 2017 14:48

Şanlıurfa’da içme ve atık suyun standardı yükseltiliyor

Şanlıurfalılara en kaliteli su hizmetini vermek için her alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, TÜRKAK 17025 Laboratuvar Akreditasyon standardı için çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa’da içme ve atık suyun standardı yükseltiliyor

02 Aralık 2017 14:48

Su değerlerinin önemine değinen Başkan Çiftçi, " İçme ve atık su laboratuvarımızı ulusal ve uluslararası kalitesine getiriyoruz" dedi.


Kaliteliye önem verdiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "SUSKİ Genel Müdürlüğümüz Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı Su Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen TÜRKAK 17025 Laboratuvar Akreditasyon denetimi kapanış toplantısını gerçekleştirdik. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığımızın Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜRKAK 17025 Laboratuvar Akreditasyon kurumuna belgelendirme müracaatında bulundular. Dört parametreden müracaat gerçekleşti. Atık su ve İçme suyu için müracaata bulunmuştuk. TÜRKAK’tan gelen başdenetçi ve denetçiler laboratuvarımızda gerekli analizleri yaptı. Bize bağlı laboratuvarlarda, gerek kimyasal oksijen içeriği anlamında, sudaki iyon miktarı, askıda katı madde ve PH değerleri açısından incelenip, analizleri yapılan konuların raporları ibraz edilecektir. Bu raporlar neticesinde laboratuvarımız akredite edildikten sonra hem ulusal hem de uluslararası geçerliliği olacaktır. Bu çalışma bölgemiz için önemlidir. Bu analizlerin hem atık su hem de içme suyu alanında yapılması lazımdır. Denetimleri önemsiyoruz. Akreditasyon ŞUSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığımız Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarına artı değer katacaktır. Her şey kalite ile başlar. Kalite belgesine ulaşmak önemlidir. Atılan adımları olumlu örüyorum" diyerek emeği geçenleri gayretlerinden dolayı kutladı.


Yapılan toplantının ardından Başkan Çiftçi, TÜRKAK 17025 Laboratuvar Akreditasyon Denetim Komisyon Üyeleri, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us ve ŞUSKİ yetkilileri ile saha incelemesinde bulundu.




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