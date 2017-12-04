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04 Aralık 2017 18:36

Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: 8 yaralı

04 Aralık 2017 18:36


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde aralarında husumet olan iki aile arasında sokak ortasında kavga yaşandı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralanırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahalleye giden polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Aynı ailelerin sabah saatlerinde de kavga ettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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